Safi à l’heure du Festival national de l'art de l'Aïta

L’arabe à l'honneur à Avignon



L'arabe sera la langue à l'honneur de la programmation du Festival de théâtre d'Avignon en 2025, ont annoncé, lundi, les organisateurs.

L'arabe, l'une des langues les plus parlées dans le monde, est "d'une énorme richesse patrimoniale", "mais aussi une langue pont", ont indiqué les initiateurs de la 79e édition du Festival français, dont les dates précises ne seront dévoilées qu’en décembre prochain, lors d'une rencontre avec la presse.

La langue invitée de l'édition 2024 du Festival (29 juin-21 juillet) était l'espagnol (30% de la programmation), et l'anglais l'année dernière.

S'agissant de la fréquentation de la 78e édition, les organisateurs ont souligné une "tendance très favorable" et ce malgré "une année atypique".

Le calendrier avait en effet été avancé d'une semaine en raison notamment de l'organisation des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) et la tenue des élections législatives.

Le Festival d'Avignon est l'une des plus importantes manifestations de théâtre et de spectacle vivant du monde. Fondé en septembre 1947, ce festival des arts du spectacle est considéré comme le plus ancien et le plus célèbre dans l'Hexagone.