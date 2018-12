“Sabah wa Massa” présentée au Festival national du théâtre à Tétouan

La pièce de théâtre ''Sabah wa Massa'' (Matin et soir, ndlr), présentée samedi soir au théâtre espagnol à Tétouan dans le cadre de la compétition officielle de la 20ème édition du Festival national du théâtre, relate l'histoire de deux âmes errantes, oscillant entre vérité et mensonge, les chagrins et les blessures du passé ayant été les catalyseurs de leur amour.

''Sabah wa Massa'', mise en scène par Abdeljabar Khamran, dont les principaux rôles ont été interprétés par la comédienne Rajaa Kharmaz (Sabah) et le chorégraphe et danseur Taoufiq Izeddiou (Massa) et dont la musique est signée par l'acteur marocain Zakaria Haddouchi, met en scène deux personnages marginaux qui se sont rencontrés dans un espace marginal dans une ville, engageant des dialogues infinis qui dévoilent leur vie privée pleine de rebondissements et oscillant entre vérité et mensonge.

La pièce de théâtre, d'une durée d'une heure et trente minutes, jouée dans un théâtre quasiment dénué de tout décor, met en relief la rencontre de deux personnages souffrant de leurs blessures, marquant un temps d'arrêt sur un pont, laissant libre cours à leurs mémoires pour se remémorer leurs souvenirs douloureux et les malheurs qui les ont brisés.

Les deux personnages : une femme essayant de faire table rase du passé et d'effacer de sa mémoire la peine de 15 années de prison qu'elle a purgée et un homme désordonné, échappé d'un hôpital psychiatrique, qui hait sa vie et décide de se suicider, fuient leur destin et se rencontrent. Dans ''Sabah wa Massa'', les scènes de vie et de mort, reflétant l'amour et la haine éprouvés par une femme et un homme, lèvent le voile sur les liens sociaux qui entravent le droit d'exprimer de vrais sentiments humains dont le refoulement au plus profond de l'âme ne se justifie nullement. Le récit des obsessions de cette femme et de cet homme, de leurs peurs, de leurs craintes, de leurs tentatives récurrentes de dominer leurs chagrins et de leur nouvel engouement pour la vie a été le vecteur de leur amour. Les héros de la pièce ont interprété avec brio leurs rôles, campant leurs personnages avec justesse et mettant en scène une chorégraphie brillante. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le metteur en scène marocain Abdeljabar Khamran a mis l'accent sur l'intérêt majeur qu'il porte à la profondeur humaine du texte théâtral, expliquant que ''Sabah wa Massa'' a pour objectif d'engager un débat sur un certain nombre de données humaines à travers deux personnages marginaux. Cette pièce de théâtre met en exergue les tentatives des personnages précités de positiver, de transcender les écueils empêchant l'ouverture à l'autre, leur conférant une force d'amour à même de leur permettre de devenir humanistes, a-t-il dit.

Le programme de la 20ème édition du Festival national du théâtre, organisée en collaboration avec la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et les conseils élus de la région, prévoit la présentation de pièces de théâtre en lice pour la compétition officielle et d'autres œuvres hors compétition, outre un colloque s'articulant autour de l'axe central : "La documentation théâtrale: réalité et perspectives".