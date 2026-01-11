Sa Majesté le Roi souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité

-
Prestation royale du onze national
-
Comment le gouvernement pousse les médecins internes et résidents au bord de l’épuisement : Silence oppressant, mépris persistant
-
Des journalistes étrangers saluent des infrastructures sportives de classe mondiale
-
Tenue à Rabat de la réunion périodique sur le suivi de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée
Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel de Sa Majesté le Roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel.
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé.