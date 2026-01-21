Sa Majesté le Roi répond favorablement à l’invitation du Président Donald J Trump pour devenir Membre fondateur du Conseil de paix

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, a reçu une invitation de Son Excellence M. Donald J. Trump, Président des Etats-Unis d’Amérique, pour se joindre, en tant que Membre Fondateur, au Conseil de paix que le président américain envisage de lancer comme initiative visant à "contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d'un avenir sûr et prospère pour les générations futures, précise le communiqué, ajoutant que cette invitation constitue une reconnaissance du leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, et de Sa Stature en tant qu'acteur de paix incontournable. Elle témoigne de la confiance dont jouit le Souverain auprès du Président des Etats-Unis et de la communauté internationale.



Tout en saluant l’engagement et la vision du Président Donald Trump pour la promotion de la paix, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a bien voulu répondre favorablement à cette invitation. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc ratifiera la Charte constitutive de ce Conseil.



Le Conseil de paix prendra la forme juridique d'une organisation internationale ayant pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d'une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Le mandat de cette structure majeure se fondera sur la coopération pratique, l'action effective et des partenariats orientés vers des résultats tangibles. La participation à ce Conseil se fait exclusivement sur invitation du Président des Etats-Unis d’Amérique.



Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l'annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du Président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l'administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire.



Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, réitère son engagement constant en faveur d'une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l’établissement d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte-à-côte et en paix avec Israël, conclut le communiqué.