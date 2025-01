Sa Majesté le Roi nomme les nouveaux membres de la CNDP

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer, conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 09-08, les nouveaux membres de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).



Il s’agit de MM. Abdelaziz Amraoui et Majid Lahlou, deux membres nommés sur proposition du Chef du gouvernement, de M. Zakaria Oulad et Mme Fatima Saadi, deux membres nommés sur proposition du Président de la Chambre des représentants, et de MM. Lahcen Madi et Mohamed Bouden, deux membres nommés sur proposition du Président de la Chambre des conseillers, précise vendredi un communiqué de la CNDP.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait nommé, le 17 novembre 2018, M. Omar Seghrouchni, Président de la CNDP, et a bien voulu le renouveler pour un deuxième mandat, indique la même source.