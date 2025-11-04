Sa Majesté le Roi inaugure le Complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat et donne Ses Hautes Instructions pour la mise en service du CHU Mohammed VI d’Agadir

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a procédé, lundi, à l’inauguration du Complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat, une structure de référence internationale, développant une offre de pointe au niveau national, au service de tous, avec une formation de haut niveau dans les métiers de la santé.



Le Souverain a donné, ce même jour, Ses Hautes Instructions pour la mise en service du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Agadir, un pôle médical d’excellence qui permettra un véritable bond qualitatif dans l’offre en soins et en formation de médecins au niveau de la région de Souss-Massa.



Véritable emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures sanitaires modernes et intelligentes, le Complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat, réalisé par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, incarne ainsi la Haute Bienveillance et la Vision de SM le Roi. Il illustre l’ambition visant à offrir à l’ensemble des citoyens un accès équitable à des services de santé de dernière génération, en s’appuyant sur un établissement hospitalier, intégrant les innovations médicales les plus avancées, adossé à une structure universitaire de référence et de recherche.



Sa réalisation atteste également du rôle central qu'accorde le Souverain à la formation des ressources humaines dans ce secteur vital et Sa détermination à leur assurer une formation de qualité adaptée à l’évolution scientifique et technologique en matière de traitement, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire et ce, conformément aux normes internationales.



Construit sur une superficie de 280.000 m2, ce Complexe regroupe deux entités complémentaires : l'Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat (190.000 m2) et l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé de Rabat (90.000 m2).



Un établissement de nouvelle génération centré sur le patient



Avec une capacité initiale de 600 lits, extensible à 1.000 lits, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI-Rabat regroupe plus de 30 pôles d’excellence médicaux chirurgicaux et médicaux techniques, couvrant des spécialités telles que la chirurgie robotique, la neurochirurgie, la cardiologie interventionnelle, l’oncologie, la radiothérapie et l’imagerie médicale de pointe.



Cet hôpital dispose, entre autres, de 24 salles opératoires ultramodernes, dont 19 concentrées au niveau d’un bloc opératoire intégré, d’une superficie globale de 3.400 m2, incluant des salles hybrides et robotisées, ainsi que 143 lits dédiés aux soins critiques, dont 30 couveuses de réanimation néonatale.



L’établissement est doté d’équipements de très haute technologie, dont le PET-IRM, une première au Maroc et en Afrique, associé au PET-SCAN pour un diagnostic de haute précision. Il est également équipé de l’IRM 3T Omega, du système de radiothérapie Ethos Hypersight, d’une pharmacie hospitalière robotisée et d’un centre de simulation.

Parmi les services innovants, il y a lieu de citer l’unité de traitement des grands brûlés ainsi que le service d’oxygénothérapie hyperbare et hypobare, unique au Maroc, destiné aux traitements médicaux avancés et à la recherche physiologique.



L’hôpital se distingue également par la mise en place de la première plateforme de laboratoire entièrement automatisée en Afrique, couvrant toutes les étapes (préanalytique, analytique et post-analytique) des analyses de chimie, d’immunologie et d’hématologie. Il dispose, par ailleurs, du seul laboratoire digitalisé d’anatomopathologie au Maroc, offrant une traçabilité et une haute précision dans les diagnostics.



Centré sur le patient, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI-Rabat propose des parcours de soins intégrés et personnalisés, garantissant confort, sécurité et qualité.

L'établissement est également un terrain d'apprentissage privilégié pour les étudiants de l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé, offrant une immersion dans des environnements cliniques et technologiques de pointe.



Véritable pôle académique d’excellence, l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé-Rabat devra participer au renforcement d’un des piliers stratégiques de la refonte du système de santé, à savoir le capital humain.



En effet, l’Université dispose de 15 amphithéâtres offrant 4.000 places, de 72 salles de cours et de 217 salles de travaux pratiques et dirigés. Pouvant accueillir jusqu’à 8.000 étudiants, cette structure pédagogique dispose de plusieurs facultés et écoles : Faculté Mohammed VI de médecine-Rabat, Faculté Mohammed VI de médecine dentaire, Faculté Mohammed VI de pharmacie, Ecole Mohammed VI de médecine vétérinaire, Ecole supérieure Mohammed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, Faculté Mohammed VI des sciences infirmières et professions de la santé. Un centre international de simulation médicale complète ce dispositif, offrant aux étudiants une formation pratique dans un environnement représentant les conditions réelles de l’exercice professionnel.



Engagé dans une démarche de durabilité, le Complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat est certifié HQE (Haute qualité environnementale), niveau "exceptionnel". Il est équipé de 8.800 m2 de panneaux photovoltaïques, couvrant plus de 10% de ses besoins énergétiques et permettant une réduction de 40% de ses émissions de carbone.



Le CHU Mohammed VI d’Agadir, un véritable symbole de modernité



Pour ce qui est du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Agadir, qui sera ouvert aux citoyens conformément aux Hautes Instructions Royales, il a été réalisé sur un terrain de 30 hectares (127.000m2 couverts), situé à proximité de la Faculté de médecine et de pharmacie.



Mobilisant des investissements de l’ordre de 3,1 milliards de dirhams, le nouveau CHU Mohammed VI d’Agadir, d’une capacité totale de 867 lits, dispose de plusieurs pôles (mère-enfant, médico-chirurgical, radiologie, cardiologie...), d’un bloc opératoire central (19 salles) et d’autres pour les urgences (5 salles) et les grands brûlés, d’un laboratoire, d’une pharmacie centrale, et d’un système intégré de formation et de simulation.



Véritable symbole de modernité, le CHU d’Agadir est le premier établissement en Afrique à intégrer dans son plateau technique le robot chirurgical "Revo I", permettant des interventions mini-invasives avec une précision micrométrique, une vision 3D haute définition et un confort opératoire inédit pour le chirurgien et le patient.



Avec deux salles de cathétérisme cardiaque et des unités de soins intensifs dotées de moniteurs multi-paramétriques, le pôle cardiologique du nouveau CHU assure la prise en charge complète des maladies coronaires et du rythme cardiaque. Les équipements, conformes aux standards internationaux, permettent la réalisation d’actes d’angioplastie, d’exploration électrophysiologique et d’imagerie intravasculaire de très haute résolution.



De même, pour garantir la sécurité du patient et la qualité des soins, le CHU Mohammed VI d’Agadir est doté d’une Centrale de stérilisation complète (laveurs-désinfecteurs, autoclaves à vapeur saturée, et zones de conditionnement automatisées assurant la traçabilité des instruments et une sécurité maximale du patient), ainsi que d’une pharmacie centrale disposant d’un robot de distribution des médicaments, garantissant la préparation sécurisée et la livraison automatisée aux services hospitaliers, une première à l’échelle régionale.



Hôpital de référence de nouvelle génération, ce projet, qui bénéficiera à quelque 3 millions de personnes, participera au développement des infrastructures hospitalières au niveau de la région de Souss-Massa et au renforcement des services de santé et leur rapprochement des citoyens qui n’auront plus besoin de se déplacer vers d’autres villes pour des chirurgies compliquées ou certaines pathologies difficiles.



Ces deux grandes structures hospitalières permettront de générer des milliers d’emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social tant à l’échelle régionale que nationale.