Sa Majesté le Roi félicite le Roi du Cambodge à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihamoni, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain adresse Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Sa Majesté Norodom Sihamoni et de davantage de progrès et de prospérité au peuple cambodgien.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour Se féliciter de l’excellence des liens d’amitié qui unissent les peuples marocain et cambodgien, faisant part de Sa constante détermination à œuvrer de concert avec Sa Majesté Norodom Sihamoni au renforcement de la coopération maroco-cambodgienne.