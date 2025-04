Débat à Laâyoune sur les dimensions stratégiques de l'Initiative Royale pour l'Atlantique

Les dimensions stratégiques de l'Initiative Royale pour l'Atlantique et l'intégration des pays du Sahel dans un environnement régional en mutation, ont été au centre du premier Forum international d’analyse stratégique sur l’Atlantique et le Sahel, dont les travaux ont débuté, lundi à Laâyoune, en présence d'une pléiade de chercheurs et d’universitaires.



Ce Forum a pour objectif de mettre l'accent sur les fondements, les enjeux et les perspectives de l’Initiative Royale pour l’Atlantique, en tant que projet stratégique régional visant à renforcer la coopération Sud-Sud, la stabilité et le développement durable entre le Maroc, les pays de la région africaine atlantique et ceux du Sahel.



Dans ce sillage, les intervenants ont souligné que cette Initiative, en tant que projet stratégique au niveaux régional et continental, couvre plusieurs aspects liés au développement, à la sécurité, à la culture et aux questions humanitaires.



De même, ils ont indiqué que cette Initiative Royale contribuera indubitablement à mettre en œuvre des projets de développement d’envergure, à bâtir un groupement économique, et à renforcer la sécurité pour faire face au terrorisme et aux organisations extrémistes qui menacent l’espace atlantique et du Sahel.



Les panélistes ont également mis en exergue les différentes dimensions de l'Initiative Royale pour l’Atlantique, passant en revue les opportunités et les défis auxquels cette Initiative est confrontée, ainsi que l’importance de cette Initiative en termes de sécurité, de stabilité, de développement durable et d’intégration régionale.



En outre, ils ont évoqué la dimension spirituelle de cette Initiative, par le biais du renforcement des ponts de communication avec les différentes écoles religieuses et zaouïas dans les pays de la région africaine atlantique et ceux du Sahel.



Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Kelâa des Sraghna, Mohamed El Ghali, a noté que l'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre des réflexions autour des dynamiques géopolitiques régionales et dans le sillage des initiatives visant à gérer le conflit artificiel autour du Sahara marocain, tout en prenant en compte les dimensions géopolitiques.



M. Ghali a aussi relevé que l’Initiative atlantique à portée africaine ouvre des perspectives prometteuses en faveur de l’Afrique et son essor socio-économique et au grand bénéfice des populations africaines dans divers secteurs vitaux.



De son côté, le président du Centre atlantique des études stratégiques, Abderrahim Manar Slimi, a souligné que ce forum constitue une opportunité pour présenter les différentes dimensions de l'Initiative Royale, d'autant plus qu'il contribue à la mise en œuvre d’un cadre de réflexion scientifique et stratégique pour accompagner les mutations régionales et faire de l’Initiative Atlantique un levier de transformation socio-économique durable.



Lors de ce forum qui réunit plus de 25 experts, universitaires et analystes politiques, plusieurs thématiques sont abordées axées notamment sur "la dimension économique et de développement", "la dimension spirituelle, culturelle et humaine" et "la dimension économique et de développement".



A noter que cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du forum de réflexion, d’analyse et de débat autour de l'Initiative Royale pour l'Atlantique, s’est poursuivie dans les provinces d’Es-Semara (28 avril) et de Boujdour (29 avril).