SM le Roi reçoit les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale et centrale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, mercredi au Palais Royal à Rabat, les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale et centrale.

Il s’agit de :



Walis à l’Administration territoriale :



M. Mouaad Jamai, wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

M. Khatib El Hebil, wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad.

M. Essaid Zniber, wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia.

M. Mohamed Benribag, wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal.



Wali à l’Administration Centrale :



M. Jelloul Samsseme, wali, directeur général des collectivités territoriales.



Gouverneurs à l’Administration territoriale :



M. Mhamed Atfaoui, gouverneur de la province d'El Jadida.

M. Mustapha Ennouhi, gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara.

M. Abdelhamid El Mazid, Gouverneur de la province de Kénitra.

M. Mohammed Fettah, gouverneur de la province de Safi.

M. Mabrouk Tabet, gouverneur de la province de Taroudant.

M. Mohamed Samir El Khamlichi, gouverneur de la province de Moulay Yacoub.

M. Abderrahmane El Jaouhari, gouverneur de la province de Tiznit.

M. Chakib Belkaid, gouverneur de la province de Jerada.

M. El Hassan Benkhayi, gouverneur de la province d'Azilal.

M. Abdallah Chater, gouverneur de la province de Tan Tan.

M. Mohammed Rochdy, gouverneur de la province d’Aousserd.

M. Abdelhak Hamdaoui, gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan.

M. Abdellatif Ennahli, gouverneur de la province de Khémisset.

M. Jalal Benhayoun, gouverneur de la province de Nouaceur.

M. Driss Misbah, gouverneur de la province d’Ifrane.

M. Allal El Baz, gouverneur de la province de Boulemane.

M. Badr Boussif, gouverneur de la province de Taourirt.

M. Abdeslam El Hattach, gouverneur de la province de Guercif.

M. Abdeslam Frindou, gouverneur de la province de Driouch.

M. Mohammed Adil Ihourane, gouverneur de la province de Khénifra.

M. Driss Rubio, gouverneur de la province de Sidi Slimane.

M. Abdelwahab Fadhil, gouverneur de la province de Midelt.

M. Ibrahim Boutoumilate, gouverneur de la province d’Es-Semara.

M. Mohamed Taouss, gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Ain-Sebaâ-Hay Mohammadi.



Gouverneur à l’Administration centrale :



M. Hassan Mzerma, gouverneur, directeur des affaires rurales.

Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et du chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.