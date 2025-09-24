SM le Roi félicite le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam et le Prince héritier d'Arabie Saoudite à l'occasion de la fête nationale de leur pays


Mercredi 24 Septembre 2025

SM le Roi félicite le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam et le Prince héritier d'Arabie Saoudite à l'occasion de la fête nationale de leur pays
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux au Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion dans davantage de santé et de bien-être pour le Souverain d'Arabie Saoudite et dans plus de progrès et de prospérité pour le peuple saoudien frère, sous la Sage conduite du Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam.

Saluant les relations distinguées qui unissent les deux pays frères, Sa Majesté le Roi réaffirme Sa ferme détermination à les renforcer et à les diversifier dans divers domaines.
Par la même occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane et Ses meilleurs vœux de grandeur, de progrès et de prospérité au peuple saoudien.

Tout en disant partager avec SAR le Prince Mohammed Ben Salmane les sentiments de joie et de bonheur à l'occasion de cette fête nationale, SM le Roi implore le Très-Haut de perpétuer sur lui les bienfaits de santé, de quiétude et de longue vie, et de lui accorder succès dans ses missions en prêtant main forte à "Notre auguste frère le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, que Dieu le préserve".


