SM le Roi félicite le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam et le Prince héritier d'Arabie Saoudite à l’occasion de la fête nationale de leur pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de progrès et prospérité au peuple saoudien frère, sous la sage conduite du Roi Salmane Ibn Abdelaziz.



Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer Sa fierté des liens de fraternité étroite liant les deux Royaumes, "dont Nous œuvrons constamment à consolider la dynamique au service des intérêts des deux peuples frères".



SM le Roi exprime également Ses les plus hautes expressions d'estime et de considération au serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, ainsi que Ses vœux de santé, de bonheur et de longue vie.



En cette même occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite.



Dans ce message, le Souverain exprime à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur, tout en lui souhaitant plein de succès et de réussite dans l'accomplissement de ses missions nobles, en prêtant main forte à "Mon très cher et auguste frère le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, que Dieu le préserve".



SM le Roi implore également le Très-Haut de perpétuer la sécurité, la prospérité et le bien-être du Royaume d'Arabie Saoudite sous la sage conduite de son Souverain.