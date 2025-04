SM le Roi félicite le Président sénégalais à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance de son pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Faye et de davantage de progrès et de prospérité au peuple sénégalais.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa détermination à poursuivre l'action commune avec le président sénégalais, en vue de consolider les liens ancestraux de fraternité et de solidarité sur lesquels repose la coopération distinguée entre le Maroc et le Sénégal, réaffirmant la volonté du Royaume du Maroc de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, de sorte à contribuer à la prospérité et au progrès des deux peuples et du continent africain.