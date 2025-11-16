SM le Roi félicite le Président palestinien à l’occasion de la fête nationale de son pays


Libé
Dimanche 16 Novembre 2025

SM le Roi félicite le Président palestinien à l’occasion de la fête nationale de son pays
Autres articles
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président Mahmoud Abbas Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bien-être, souhaitant au peuple palestinien frère de réaliser ses aspirations à la liberté, à la sécurité et à la prospérité.

Sa Majesté le Roi fait part, à cette occasion, de Sa grande fierté des liens fraternels, profonds et historiques, unissant les deux pays et les deux peuples frères, fondés sur l'estime mutuelle, la coopération fructueuse et la solidarité agissante, réitérant le soutien constant du Royaume du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien frère, à leur tête son droit à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, sur la base de la solution à deux Etats telle que convenue au niveau international.


Lu 173 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS