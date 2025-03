SM le Roi félicite le Président pakistanais à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République islamique du Pakistan, M. Asif Ali Zardari, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Ali Zardari, ainsi que de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple pakistanais frère.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa Satisfaction des relations fraternelles distinguées unissant les deux pays, Se disant convaincu que ces relations bilatérales continueront à se développer, "grâce à Notre détermination commune", pour englober divers domaines de coopération au service des intérêts des deux peuples frères.