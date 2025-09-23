SM le Roi félicite le Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali à l’occasion du 65 ème anniversaire de l'Indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la transition, Chef de l’Etat du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'Indépendance de son pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime au Chef de l’Etat du Mali Ses félicitations ainsi que Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur et la prospérité du peuple malien.

Le Souverain assure M. Goïta de l'importance qu'Il attache à la consolidation des liens historiques de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples.



Sa Majesté le Roi a également réaffirmé la constante disposition du Royaume du Maroc à œuvrer, aux côtés de la République du Mali, "en faveur d'une coopération étroite, ambitieuse et renforcée et d’une Afrique stable, unie et prospère".