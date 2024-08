SM le Roi félicite le Président de la Transition, Chef de l’État du Gabon à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la Transition, Président de la République gabonaise, Chef de l’État Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime à M. Oligui Nguema Ses félicitations et Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur et la prospérité du peuple gabonais.



"Je Me félicite, à cette occasion, du caractère privilégié et solide de l'amitié entre nos deux pays qui ne cesse de se développer pour le plus grand bien de nos deux peuples. Je vous assure, à cet égard, de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre le travail déterminé avec la République gabonaise afin de consolider davantage leur étroite coopération et d'élargir sa portée dans tous les domaines d'intérêt commun", écrit le Souverain.