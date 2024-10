SM le Roi félicite le Président de la République de Guinée à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Guinée, Chef de l'Etat, Son Excellence le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations au Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya et Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur et la prospérité du peuple guinéen.



"II Me plaît également de vous assurer de la fidèle disposition du Royaume à poursuivre l'étroite coopération avec la République de Guinée pour le renforcement des liens fraternels d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux peuples et nos deux pays", souligne Sa Majesté le Roi.