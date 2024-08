SM le Roi félicite le Président de l’Equateur à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de l’Équateur, M. Daniel Noboa Azin, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Noboa Azin et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple équatorien ami.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour réitérer la volonté du Royaume de hisser les relations avec la République de l'Équateur vers de nouveaux horizons de coopération dans divers domaines, dans le cadre de l'amitié, de la solidarité et du respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, au service des intérêts communs des deux peuples.



Le Souverain exprime également à M. Noboa Azin Ses vœux de plein succès dans ses hautes fonctions pour atteindre ses nobles objectifs en faveur du progrès et de la prospérité de son pays.