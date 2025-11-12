SM le Roi félicite le Président angolais à l’occasion du 50ème anniversaire de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance de son pays.



Dans ce message, SM le Roi fait part de Ses chaleureuses félicitations à M. Lourenço, tout en partageant avec lui et le peuple angolais les sentiments de fierté et de joie en cette glorieuse occasion.



Le Souverain réaffirme également la détermination du Royaume à consolider davantage les relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays, dans l’intérêt commun des deux peuples et au service du renforcement de l’unité et du développement du continent africain.

Tout en réitérant Ses félicitations, SM le Roi exprime Ses vœux de prospérité et de progrès pour le peuple angolais.