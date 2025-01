SM le Roi félicite la Présidente de la République de l’Inde à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République de l’Inde, Mme Droupadi Murmu, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à Mme Droupadi Murmu et de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami.



Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa satisfaction des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, réaffirmant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec Mme Droupadi Murmu et son gouvernement en vue de consolider et de développer ces liens, et de coordonner les positions des deux pays sur les diverses questions d'intérêt commun au service des deux peuples amis.