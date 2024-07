SM le Roi félicite Mme Ursula Von Der Leyen à l'occasion de son élection à la tête de la Commission européenne pour un nouveau mandat

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Ursula Von Der Leyen, à l'occasion de son élection à la tête de la Commission européenne pour un nouveau mandat.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime à la présidente de la Commission européenne Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses vœux de plein succès dans sa noble mission.

"Cette confiance renouvelée en votre personne est un hommage à votre leadership, autant qu'elle est un témoignage du crédit accordé à votre vision et action", écrit le Souverain, soulignant que les relations entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne sont frappées du sceau du partenariat stratégique.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour réitérer l'entière volonté du Royaume du Maroc de hisser ces relations vers leur plein potentiel, dans le cadre d'une dynamique renouvelée et plus ambitieuse, basée sur le partenariat loyal, l'intérêt commun et le respect mutuel.