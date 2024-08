SM le Roi félicite LL.AA.RR le Prince héritier de Jordanie Al Hussein Ibn Abdallah II et la Princesse Rajwa Al Hussein à l'occasion de la naissance de leur premier enfant

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Leurs Altesses Royales le Prince Héritier du Royaume Hachémite de Jordanie Al Hussein Ibn Abdallah II et la Princesse Rajwa Al Hussein, à l'occasion de la naissance de leur premier enfant, Son Altesse la Princesse Iman bint Al Hussein.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et meilleurs vœux à Leurs Altesses Royales à l'occasion de la naissance de leur premier enfant, Son Altesse la Princesse Iman bint Al Hussein, priant le Très-Haut de leur donner, en elle, la joie des yeux, de lui accorder santé et bien-être, de l’entourer de Son immense sollicitude et d’illuminer sa vie de bonheur et de félicité.



Sa Majesté le Roi dit partager avec la famille royale la joie de cet heureux événement, implorant Dieu de perpétuer sur elle les bienfaits du bonheur et de la quiétude.