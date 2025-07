SM le Roi approuve le tableau d’avancement du personnel des FAR, de la Gendarmerie Royale, de la Garde Royale et des Forces Auxiliaires au titre de l’année 2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L'assiste, a reçu le 29 juillet 2025 au Palais Royal de Tétouan, la Commission d’avancement.



Lors de cette audience, les membres de la Commission ont soumis à la Haute Appréciation Royale les conclusions et les résultats des travaux de la Commission d’avancement du personnel au titre de l’année 2025, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.



Ils ont exprimé à Sa Majesté le Roi la profonde gratitude et la grande fierté des Forces Armées Royales pour les marques de Sollicitude et les Hautes Orientations et Instructions Royales, qui ont inspiré et conduit le travail de l’avancement, durant toutes ses phases.



Sa Majesté le Roi a approuvé le tableau d’avancement du personnel des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Garde Royale et des Forces Auxiliaires, portant nomination au grade supérieur au titre de l’année 2025. Ces nominations interviennent chaque année à l’occasion de la commémoration de la glorieuse Fête du Trône et s’inscrivent dans le cadre de l’avancement normal du personnel.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a donné Ses Hautes Instructions pour que soient transmises Ses Félicitations aux nouveaux promus et les inciter à persévérer dans l’accomplissement de la noble mission assignée, fidèles à Notre Devise Sacrée : Dieu- la Patrie- le Roi.