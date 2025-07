Gaza : L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif déploie la cinquième phase de la campagne d’aide humanitaire destinée aux déplacés

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a procédé, lundi, à la mise en oeuvre de la cinquième phase de la campagne marocaine d’aide humanitaire au profit de 500 familles déplacées à la municipalité d’Azzawayda, au centre de la Bande de Gaza, avec la contribution de l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine.



Compte tenu des conditions humanitaires difficiles que vivent l’ensemble des habitants de la Bande, l’Agence a établi des critères précis pour la distribution des aides alimentaires en accordant la priorité aux familles les plus nécessiteuses, à savoir les familles prises en charge par des veuves ou des personnes en situation de handicap, ainsi que les familles prenant en charge des orphelins ayant perdu leurs deux parents.



Les paniers alimentaires, remis directement aux bénéficiaires afin de leur éviter les risques liés aux déplacements vers les entrepôts, contiennent des quantités de farine et diverses variétés de légumes frais.

Le coût du panier alimentaire s'est élevé à environ 100 dollars, alors que la même quantité de produits ne dépassait pas 10 dollars avant la guerre.



A cette occasion, les familles bénéficiaires ont fait part de leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, que Dieu Le préserve, pour cette initiative marocaine de très haute portée en faveur du peuple palestinien.



De même, elles ont fait part de leur immense joie et de leur profonde reconnaissance au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour leur soutien et assistance, affirmant que cette initiative arrive à point nommé pour soulager les familles palestiniennes.