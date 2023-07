SM le Roi Mohammed VI a fait de la cause palestinienne une priorité nationale

Intervenant lors du débat général de la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés, à Bakou (5-6 juillet), l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a réaffirmé "le plein soutien du Royaume du Maroc au peuple palestinien frère pour la réalisation de ses droits légitimes, au premier rang desquels le droit d'établir un Etat palestinien indépendant et viable avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution à deux Etats convenue au niveau international, pour le règlement définitif de la cause palestinienne dans le respect des principes de la légitimité internationale et des résolutions pertinentes".



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods de l'Organisation de la coopération islamique, a érigé la question palestinienne au rang de sa première cause nationale et une constante de sa politique étrangère", a rappelé M. Hilale.



Et le diplomate d’ajouter que "le Maroc joint sa voix à celle du reste des pays islamiques et arabes pour condamner les récentes attaques israéliennes contre Jénine, considérant que la spirale de la violence aggraverait la situation et affecterait les chances de relancer le processus de paix".



Il a également souligné "le rejet par le Royaume du Maroc de toutes les mesures unilatérales qui affectent le statut juridique d'Al-Qods Al-Sharif, et les droits légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance".



Dans le document final, adopté à l’issue de la Conférence de Bakou, les ministres des Affaires étrangères du Mouvement des non-alignés ont rendu un vibrant hommage au rôle leader de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour la défense de la cause palestinienne.



Ils ont également salué les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que président du Comité Al-Qods de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), et se sont félicités à cet égard des conclusions et du communiqué final de la 20e session du Comité Al-Qods, tenue à Marrakech, les 17 et 18 janvier 2014.



Les ministres du Mouvement des non-alignés ont tenu à rappeler les résultats de la première réunion du groupe de contact ministériel de l'OCI sur la défense de la cause de la Palestine et la protection de la ville d'Al-Qods, tenue à Rabat le 12 novembre 2014, sous la présidence du Maroc, avec la participation de l'Azerbaïdjan, de l'Égypte, de la Guinée, de la Jordanie, de la Malaisie, de la Palestine, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et du secrétaire général de l'OCI.



Ils ont, par ailleurs, exprimé leur soutien à l'ensemble des mesures pratiques prises pour soutenir l'Etat de Palestine et renforcer la résilience des habitants de la ville d’Al Qods.

Dans ce sens, les ministres des Affaires étrangères ont invité tous les États membres du Mouvement à soutenir "Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif", l'organe exécutif du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le document final de la Conférence de Bakou s’est félicité de l'Appel pour "Al Qods/Jérusalem" signé, à Rabat, le 30 mars 2019, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François soulignant le rôle important que joue "Al Qods/Jérusalem" en tant que ville de tolérance et de respect mutuel entre les peuples des trois religions monothéistes, tout en insistant sur la nécessité de préserver ses spécificités et ses caractéristiques en tant que ville de coexistence pacifique.