SM le Roi, Amir Al-Mouminine, représenté par le chef du gouvernement à l'inauguration officielle du pontificat du Pape Léon XIV

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, à la cérémonie d'inauguration officielle du pontificat du Pape Léon XIV, qui s'est déroulée, dimanche matin, sur la Place Saint-Pierre au Vatican.



Plusieurs Chefs d'État et de gouvernement ont assisté à la cérémonie d'investiture à la mission papale du Pape Léon XIV, élu Chef de l'Eglise catholique le 8 mai courant.

Au terme de cette cérémonie, M. Akhannouch a salué le Pape Léon XIV, qui a reçu par la suite, dans la basilique Saint-Pierre, les différents chefs de délégation.



SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, avait adressé un message de vœux et de félicitations à Sa Sainteté le Pape Léon XIV, à l’occasion de son investiture à la mission papale.



Dans ce message, le Souverain avait souligné que "le Royaume du Maroc et le Saint-Siège, dépositaires de longues traditions diplomatiques et spirituelles, sont unis par des liens séculaires d’estime et d’entente fraternelle", ajoutant qu’"ils le sont également par leurs engagements actifs en faveur de la paix et du vivre-ensemble".



SM le Roi avait aussi affirmé que "le Royaume, terre de coexistence fraternelle des religions monothéistes, s’emploie sans relâche à promouvoir l’esprit de solidarité et de concorde entre les peuples et les civilisations", exprimant Sa disposition constante pour que "ces liens privilégiés entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège se prolongent dans le même esprit de fraternité, d’amitié et d’entente".



Sa Majesté le Roi avait formé le vœu que ces liens "se renforcent encore davantage en vue de soutenir le dialogue continu entre musulmans et chrétiens sur la base des valeurs humaines universelles et des préceptes communs aux religions monothéistes".