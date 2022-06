SIEL: Près de 70 activités programmées par le CCME

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) qui participe à la 27ème édition du Salon international du livre et de l’édition (SIEL), prévu à Rabat du 03 au 12 juin, prévoit une programmation généreuse de près de 70 activités. "Près d’une centaine d’auteurs, de créateurs et de chercheurs d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe, du monde arabe, des Amériques et du Maroc sont invités autour d’un programme riche en rencontres, débats et signatures à Rabat et dans plusieurs sites et villes marocaines", a annoncé le Conseil dans un communiqué. Le Conseil prévoit une programmation généreuse (autour de 70 activités), à la fois sur son pavillon au SIEL et hors ses murs, d'une part, avec des rencontres sur le stand qui tenteront de rendre un hommage aux divers apports et contributions des diasporas africaines dans le rapprochement des cultures et d’autre part, avec une programmation déployée sur plusieurs sites qui mettra en discussion les évolutions et les réalités des migrations marocaines. Le document relève que la présence du CCME au SIEL sera déclinée autour de plusieurs axes dont les "Nouvelles de la littérature marocaine de l’immigration", qui sont des rencontres littéraires invitant les nouvelles plumes de la littérature marocaine, à côté de l'axe "Autour d’un livre", destiné à présenter un ouvrage inédit en hommage aux auteurs pionniers de l’immigration dont D. Chraïbi, M. Khair-Eddine, M. Leftah, E. Amran El Maleh. Il s'agit également de tables-rondes dans le cadre du thème "Vivre dans l’immigration aujourd’hui. Regards croisés", d'une programmation de quatre films projetés au Cinéma Renaissance, dans le cadre du "Programme Cinéma documentaire", des rencontres-signatures avec "L’heure littéraire et Dans mon monde", ainsi que l"Espace jeunesse ou l'arganier à palabres", qui accueille tous les jours de 10h à 12h30 sur le pavillon du CCME des groupes de jeune. Le pavillon du Conseil compte également un espace dédié aux publications du Conseil en présence de leurs auteurs et présentera "La grande librairie numérique de l’immigration", une collection de publications scientifiques, d’ouvrages littéraires et de beaux livres sur les migrations téléchargeables à partir de la nouvelle application, lancée à l’occasion du CCMEBOOKS. Le SIEL est ouvert au public du vendredi 03 au dimanche 12 juin, de 10 heures à 20 heures, a-t-on rappelé, concluant que cette manifestation, organisée par la Direction du livre du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aura lieu sur le site OLM Souissi à Rabat.