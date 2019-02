SIEL-2019 : Remise du Prix national de la lecture

Le Prix national de la lecture, dans sa 5-ème édition, a été décerné, samedi à Casablanca, à dix lauréats et ce dans le cadre de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2019). Initié par le Réseau de lecture au Maroc, avec l'appui du ministère de la Culture et de la Communication et le club Alif pour la lecture, ce Prix a été attribué à 10 jeunes entre 8 et 21 ans pour avoir lu entre 30 et 100 livres tout au long de cette compétition.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a souligné que la promotion de la lecture est un axe central de la politique sectorielle du ministère, notant que le volet relatif à l'écriture et la lecture publique revêt une grande importance qui se manifeste par le nombre d’activités et de manifestations organisées ainsi que les infrastructures, les institutions et les mécanismes d'appui.

Ce Prix national s’inscrit dans le cadre d'un grand chantier qui vise à encourager la pratique de la lecture et à élargir le réseau des bibliothèques publiques modernes à l'échelle nationale, a-t-il indiqué, louant les efforts déployés par le réseau pour ancrer la pratique de la lecture chez les jeunes.

De son côté, la présidente du Réseau de la lecture au Maroc, Rachida Rouki a relevé, dans une déclaration à la MAP, que ce prix est le fruit d'une synergie d'efforts entre les responsables sur les réseaux de la lecture au niveau national, les parents et les cadres pédagogiques, saluant l'ensemble des partenaires pour leur engagement en vue de réussir cet événement. Ces amoureux de la lecture représentent le vrai modèle de la jeunesse marocaine, a-t-elle dit, ajoutant que l'objectif principal de cette initiative est de faire de la lecture une pratique quotidienne pour l'ensemble des citoyens. Lors de cette cérémonie, le prix du meilleur club de la lecture est revenu à sept clubs nationaux, alors que le prix de la jeunesse pour les écrivains marocains dans sa 4ème édition a été décerné à Abdelilah Ben Arafa et Latifa Labssir.