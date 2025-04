SAR le Prince Moulay Rachid visite le Mausolée Moulay Idriss Al Azhar à l’occasion de la circoncision de Leurs Altesses les Princes Moulay Ahmed et Moulay Abdeslam

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, accompagné de Leurs Altesses les Princes Moulay Ahmed et Moulay Abdeslam, a visité, mercredi en début de soirée à Fès, le Mausolée Moulay Idriss Al Azhar, à l’occasion de la circoncision de SA le Prince Moulay Ahmed et de SA le Prince Moulay Abdeslam et ce, conformément aux traditions marocaines authentiques.



A son arrivée, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq et le Wali de la Région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Mouaad Jamai.



A l’entrée du Mausolée Moulay Idriss Al Azhar, SAR le Prince Moulay Rachid, accompagné de Leurs Altesses les Princes Moulay Ahmed et Moulay Abdeslam, a été salué par des représentants des Chorfas Idrissiyines Kaïtouniyines, avant de visiter le Mausolée.



A l’issue de cette visite, des prières ont été élevées pour préserver et assister Sa Majesté le Roi Mohammed VI et couronner de succès Ses différentes actions au service de Son peuple fidèle. Des prières ont également été dites pour combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.