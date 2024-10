SAR la Princesse Lalla Meryem et Madame Brigitte Macron lancent à Rabat la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire national des Droits de l’enfant (ONDE), et Madame Brigitte Macron, ont procédé, mardi au collège "Abi Dar Al Ghifari" à Rabat, au lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement.



Initiée par l’ONDE sous le signe "Agissons ensemble", cette campagne, menée sous l’impulsion de SAR la Princesse Lalla Meryem, témoigne de la détermination du Maroc à protéger ses enfants contre le harcèlement scolaire, un fléau mondial qui exige l'engagement de tous.



La campagne comporte plusieurs actions parallèles, notamment la diffusion d’une capsule de sensibilisation au harcèlement scolaire au sein de 3.770 établissements secondaires (collèges et lycées), et la conception et le développement de l'application "iTyhad", destinée à lutter et prévenir le harcèlement en milieu scolaire. Elle porte également sur le lancement du programme triennal de formation pour la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.



A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Meryem et Madame Brigitte Macron ont suivi une présentation par quatre étudiants ingénieurs, un enfant et une pédopsychiatre de l'application "iTyhad", élaborée durant la première édition du "Hackathon e-tofoula”, initiée par Son Altesse Royale en mars dernier et qui avait réuni 15 universités.



Son Altesse Royale et Madame Brigitte Macron ont, par la suite, suivi une projection vidéo de sensibilisation sur le harcèlement en milieu scolaire diffusée simultanément dans 3.300 salles multimédias du ministère de l'Education nationale, et assisté à un atelier avec 14 collégiens, animé par une pédopsychiatre et une psychologue du dispositif de l'ONDE.



SAR la Princesse Lalla Meryem et Madame Brigitte Macron ont suivi une vidéo sur les réalisations du Parlement de l’enfant, créé en 1999 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Cette institution permet aux jeunes de devenir de véritables porte-parole des enfants auprès du Parlement et du gouvernement, tout en étant une force de proposition pour faire avancer une cause spécifique au cœur de leur mandat.



A cette occasion, l’ONDE a rappelé l’engagement de SAR la Princesse Lalla Meryem pour garantir la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) depuis 30 ans, date de la création de l’Observatoire national des droits de l’enfant en 1994 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II.



Plusieurs outils et mécanismes de l’ONDE ont été présentés à cette occasion, en particulier, le numéro vert 2511 destiné au signalement d’enfants victimes de violence. Ce numéro permet à chaque enfant ou témoin de signaler des situations de maltraitance. Au fil des années, ce dispositif s'est enrichi pour devenir une véritable plateforme d'écoute et d'intervention d’urgence, réunissant autour d’elle des professionnels de l’écoute mais également des psychologues, des médecins et des avocats engagés et formés par l’ONDE aux besoins spécifiques des enfants.



Il s’agit également du Dispositif national psycho-Trauma de l’enfant (DNPTE), un des principaux mécanismes que l’ONDE déploie au profit de la santé mentale des enfants et comprend les volets urgence, prévention et formation. Les équipes du DNPTE se sont ainsi déplacées sur les lieux du séisme qui a secoué la région d’Al Haouz en septembre 2023 pour offrir un soutien psychologique d’urgence aux enfants touchés par cette catastrophe.

Au niveau du volet renforcement des capacités, ce sont près de 850 professionnels en contact avec l’enfant qui seront formés en 2024.



De même, dans le cadre du volet prévention, le DNPTE a mis en place un programme de prévention en faveur de deux cibles principales, à savoir les mères, avec la diffusion de capsules vidéo "l’école des mères" dans les foyers féminins relevant du ministère de la Culture, de la Communication et de la Jeunesse et dans les associations de l’UNFM, ainsi que les adolescents, avec la diffusion de deux capsules dans tous les collèges et lycées du Royaume équipés d’une salle multimédia : une capsule sur l’anxiété scolaire et une capsule sur le harcèlement scolaire.



A cette occasion, un coffret qui regroupe une synthèse des actions entreprises par le DNPTE de l’ONDE en 2024 a été remis à SAR la Princesse Lalla Meryem et à Madame Brigitte Macron.



Il a été aussi procédé au lancement du programme triennal de formation pour la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Ce programme est basé sur la méthode de la "préoccupation partagée", une approche non culpabilisante qui implique aussi bien les victimes que les auteurs dans la résolution du problème.



A l’horizon 2026, ce programme, qui sera déployé dans tous les collèges du Maroc et formera à terme des élèves ambassadeurs et plus de 7000 enseignants, a pour ambition de promouvoir une communauté protectrice autour des élèves, et est soutenu par un guide exhaustif qui en assure la mise en œuvre efficace. Ce guide est un véritable atout, fournissant aux enseignants et intervenants de l'éducation des outils pratiques, des conseils et des ressources essentielles pour détecter, prévenir et gérer efficacement les situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement.



Un exemplaire de ce guide a été remis à SAR la Princesse Lalla Meryem et à Madame Brigitte Macron, par des jeunes collégiens symbolisant l'engagement des enfants dans cette lutte pour un environnement scolaire sûr et respectueux.



Par la suite, SAR la Princesse Lalla Meryem a remis "le Prix Lalla Meryem" au représentant des quatre étudiants ingénieurs de l’Université internationale de Rabat qui ont conçu l’application "iTyhad". Ce prix est une reconnaissance de leur créativité et de leur contribution précieuse à la lutte contre le harcèlement scolaire, et un encouragement à poursuivre le développement de solutions pour le bien-être des enfants.



A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Meryem et Madame Brigitte Macron ont assisté à une chorégraphie présentée par des enfants portant sur la sensibilisation au fléau du harcèlement en milieu scolaire.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Meryem et Madame Brigitte Macron ont posé pour une photo souvenir avec les enfants.



A son arrivée, Madame Brigitte Macron a été accueillie par SAR la Princesse Lalla Meryem, avant de passer en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.



Par la suite, SAR la Princesse Lalla Meryem et Madame Brigitte Macron ont été notamment saluées par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Naima Ben Yahia, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le Wali chargé de la coordination nationale de l’INDH, M. Mohamed Eddardouri, le président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche, et la vice-présidente de l’ONDE, Mme Ghizlane Benjelloun.