SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani président à Doha le "Tbourida Show"

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani ont présidé, mardi au Centre équestre Al Shaqab à Doha, le "Tbourida Show", un prestigieux spectacle qui vient clore en apothéose toute une année d'événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar.



En effet, ce show équestre, organisé au terme de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024, met à l’honneur un art traditionnel populaire gravé en lettres d’or dans le patrimoine des Marocains et pratiqué pour célébrer les moments de joie.



Inscrite depuis 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, cette discipline, qui allie vitesse, endurance et grâce, reflète l’attachement particulier du Maroc à l’égard du cheval, cette créature divine enracinée dans les traditions patrimoniales du Royaume.



Cette cérémonie a débuté par la projection d’une vidéo retraçant les moments forts de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024, organisée à l’initiative de "Years of Culture" et qui témoigne de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.



Par la suite, l’assistance a suivi le passage des Sorbas participantes, une à une, pour le salut "El Hadda", avant qu’elles n’effectuent quatre séries de Tbourida.



SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani ont ensuite été saluées par les Moqaddem des Sorbas ayant pris part à ce show, à savoir Charaf El Bahraoui, Moqaddem de la "Sorba" de la région de Marrakech-Safi (province de Safi), Ali Hihi, Moqaddem de la "Sorba" de la région de l’Oriental (province de Guercif), Ibrahim Nacihi, Moqaddem de la "Sorba" de la région de Guelmim-Oued Noun (province de Guelmim), Rachid Sikas, Moqaddem de la "Sorba" de la région de Casablanca-Settat (province de Berrechid), et Abdelghani Benkhedda, Moqaddem de la "Sorba" de la région de Béni Mellal-Khénifra (province de Béni Mellal).



A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani ont posé pour une photo souvenir avec les Moqaddems des cinq "Sorbas".

A son arrivée au Centre équestre Al Shaqab, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par Issa Bin Mohammed Al-Mohannadi, président du Conseil d’administration du Qatar Racing and Equestrian Club.



Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été saluée par Mohammed Saad Al-Rumaihi, directeur général des musées du Qatar, Sultan Rashid Al Khater, sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce et de l’Industrie, et Sheikh Nawaf Bin Nasser Al-Thani, président-directeur général de Nasser Bin Khaled Holding (NBK).



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a aussi été saluée par Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Setri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Doha, et Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA, commissaire général de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.



SAR la Princesse Lalla Hasnaa a également été saluée par Mohammed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées, et Omar Skalli, directeur général de la Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC), des partenaires du commissariat général de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.



L’Année culturelle Qatar-Maroc 2024 a été marquée par l’organisation, au Qatar comme au Maroc, de grands événements d’envergure sublimant les richesses de l’art et de la culture marocains.



Il s’agit notamment de l’exposition de la Collection des bijoux berbères du Palais Royal, de l’aménagement du pavillon "Dar Al Maghreb", un espace immersif dans la culture et l'histoire marocaines, inspiré de l'architecture de Ksar Aït Benhaddou (province d'Ouarzazate), des expositions "Splendeurs de l’Atlas, un voyage à travers l’héritage du Maroc" et "Ektashif : Maroc", outre le défilé "Caftan Fashion Show", organisés tous dans la capitale qatarie.



Le Maroc a, pour sa part, abrité le "Longines Global Champion Tour", un événement international prestigieux de sauts d’obstacles qui a réuni, à Rabat, les meilleurs cavaliers et chevaux du monde, ainsi que le "Fashion Trust Arabia", un rendez-vous phare mettant sous les projecteurs la créativité de la mode arabe, et le "Qatar Africa Business Forum", deux événements tenus dans la cité ocre du Royaume.