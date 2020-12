S.M le Roi souhaite prompt rétablissement au Président algérien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel le Souverain lui souhaite prompt rétablissement. "Votre allocution à l'adresse du peuple algérien frère dimanche a montré, Dieu soit loué, votre rétablissement", écrit SM le Roi dans ce message. Le Souverain exprime sa profonde satisfaction suite à l’amélioration de l’état de santé du Président algérien, implorant le Très-Haut de lui accorder un rétablissement rapide et complet, santé et longue vie.