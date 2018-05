S.M le Roi représenté par Habib El Malki à la cérémonie d’investiture du nouveau Président de la Sierra Leone

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, effectuera, mardi prochain, une visite à Freetown , capitale de la Sierra Leone où il représentera Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau Président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio.

L’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Sierra Leone remonte à la visite de son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au Maroc en 2003. Cette visite a insufflé une nouvelle dynamique aux relations maroco-sierra-léonaises et a été couronnée par la décision de la Sierra Leone de geler sa reconnaissance de la pseudo-RASD. A rappeler que ce pays avait apporté son soutien à la demande d’adhésion du Maroc à l'Union africaine.