S.M le Roi reçoit les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle

Pour garantir la protection des dispositions de la Constitution du pays, il existe une institution qui veille au grain ; en l’occurrence la Cour constitutionnelle.

Officiellement, elle a été créée en 2011 mais l'histoire de la justice constitutionnelle au Maroc remonte aux premières années de l'indépendance.

C'est la Constitution de 1962 qui a instauré une Chambre constitutionnelle au sein de la Cour suprême comme organe coiffant l'organisation judiciaire. Cette justice connaîtra une grande autonomie suite à la révision constitutionnelle de 1992 qui a amorcé la création d'un Conseil constitutionnel en tant qu'institution indépendante avec des compétences plus étendues qui s'inscrivent dans le cadre du plan de réforme initié par le Royaume du Maroc au début des années quatre-vingt-dix. Ce plan vise la consolidation de l'Etat de droit et la consécration des droits de l'Homme tels qu'universellement reconnus.

Durant vingt ans de son existence (1994-2017), le Conseil constitutionnel a rendu 1043 décisions témoignant de la continuité de son fonctionnement et de la confiance dont il jouit de la part des institutions, des instances politiques et des individus en sa justice.

En effet, dans le cadre de la révision constitutionnelle étendue et profonde instituée par le Royaume en vertu de la Constitution promulguée le 29 juillet 2011 et qui consiste particulièrement en l'élargissement des droits et libertés publiques, la consécration des institutions et des mécanismes à même de parfaire l'édification d'un Etat démocratique moderne, une Cour constitutionnelle a été instaurée en remplacement du Conseil constitutionnel avec de plus larges compétences et ouverte aux justiciables pour défendre leurs droits et libertés qui leur sont constitutionnellement garantis.



Composition

La Cour constitutionnelle est composée de douze membres. Sa Majesté le Roi nomme la moitié des membres dont un membre proposé par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des représentants, moitié par la Chambre des conseillers et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par Sa Majesté le Roi, parmi les membres composant la Cour.

La durée du mandat des membres de la Cour est de 9 ans non renouvelable. Chaque catégorie des membres de la Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

En plus des cas d'incompatibilité tels que reconnus, il ne peut y avoir de cumul entre la fonction de membre de la Cour et n'importe autre profession libérale.

Les membres de la Cour sont astreints à une obligation de réserve et à la déclaration de leur patrimoine une fois investis de leur fonction.



Compétences

Les prérogatives dévolues à la Cour constitutionnelle consistent en le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de la régularité de la procédure de révision de la Constitution et la proclamation de ses résultats, le contrôle de la régularité des élections législatives et des opérations du référendum et le règlement des différends entre le Parlement et le gouvernement.

En outre, S.M le Roi consulte le président de la Cour constitutionnelle dans les cas de la déclaration de l'Etat d'exception, de la dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'elles ou dans le cas de la présentation d'un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution devant le Parlement. Le président de la Cour constitutionnelle est également consulté par le chef du gouvernement si ce dernier envisage de dissoudre par décret la Chambre des représentants.