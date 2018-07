S.M le Roi préside à Tanger une réception à l'occasion de la Fête du Trône

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, lundi au Palais Marchane à Tanger, une réception à l'occasion du 19ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres. Au début de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon. Le Souverain a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs voeux à SM le Roi en cette heureuse occasion.

Ainsi, le Souverain a été salué par le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, le premier-président de la Cour de cassation, le procureur général du Roi près cette Cour, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour des Comptes, le président du Conseil économique, social et environnemental, le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et le président du Conseil national des droits de l'Homme.

SM le Roi a également été salué par le médiateur du Royaume, la présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le président du Conseil de la concurrence, le président du Conseil Royal consultatif pour les affaires sahariennes, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Souverain a ensuite été salué par le général de Corps d'Armée, inspecteur général des Forces Armées Royales, le général de division, commandant de la Gendarmerie Royale, le général de division, inspecteur des Forces Royales Air, le général de brigade, inspecteur de la Marine Royale, le général de brigade, inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Sud), le général de Brigade, inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Nord), le général de Brigade, chef du troisième bureau, le directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la surveillance du territoire national, ainsi que par le directeur général des études et de la documentation.

SM le Roi a aussi été salué par le doyen du corps diplomatique africain, ambassadeur de la République Centrafricaine, le vice-doyen du corps diplomatique arabe, ambassadeur du Royaume de Bahreïn, le doyen du corps diplomatique européen, ambassadeur d’Ukraine, le doyen du corps diplomatique asiatique, ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan, et le doyen du corps diplomatique américain, ambassadeur de la République du Chili.

Le Souverain a également été salué par l'archevêque de Tanger, la présidente de l'Eglise évangélique au Maroc, le président de l'Eglise orthodoxe russe et le Grand rabbin de Casablanca. SM le Roi a ensuite été salué par Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (FIFA), José Luis Rodriguez Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol, Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Jacques Diouf, diplomate, ancien directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Adnan Amin, directeur général de l'Agence internationale d'énergie renouvelable (IRENA), ainsi que par Mme Aicha El Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi.

La célébration par le peuple marocain, en ce jour, du 19ème anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, est une occasion pour l’ensemble des composantes de la Nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au glorieux Trône alaouite.