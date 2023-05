S.M le Roi offre un dîner en l'honneur des invités et participants au 15ème SIAM, présidé par SAR le Prince Moulay Rachid

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, jeudi à Mechouar Stinia- "Sahrij Souani", à Meknès, un dîner offert par S.M le Roi Mohammed VI en l’honneur des invités et participants à la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).



Ont été conviés à ce dîner notamment le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. SAR le Prince Moulay Rachid a procédé, à cette occasion, à la remise des prix de meilleures unités de production agricole au titre de l’année 2023 (24) et de meilleurs exposants et éleveurs (36).