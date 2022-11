S.M le Roi nomme les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu nommer les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, que la loi régissant ce Conseil accorde au Souverain le droit de nommer.



Il s’agit de 20 membres de la catégorie des experts et spécialistes, reconnus pour leur expertise et leur compétence dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture, tout en prenant en considération la diversité et la complémentarité entre les spécialités.



Il s’agit de Mesdames et Messieurs : Jamil Salmi, Amina Lemrini El Ouahabi, Amine Bensaïd, Youssef Saadani Hassani, Assia Akesbi Msefer, Mohamed Sghir Janjar, Hamid Bouchikhi, Mohamed Bernoussi, Aïcha El Hajjami, Laila Bensliman, Mokhtari Kouider, Amal El Fallah Seghrouchni, Salah El Ouadie, Fouad Chafiki, Jamal Belahrech, Moulay Driss Alaoui, Mohamed Amine Sbihi, Mohamed Slassi Sennou, Rachid Benzine et Fatima Zahra Biaz.



Ces nominations Royales interviennent après que Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu nommer M. Habib El Malki président du Conseil.



Elles visent à renouveler la composition de cette Institution consultative et lui permettre d’assumer les missions qui lui sont confiées par la Constitution, en particulier à travers des avis sur les politiques publiques concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique et l'évaluation des politiques et programmes publics dans ce secteur crucial, en vue de promouvoir l’école marocaine, offrir un enseignement de qualité à tous et réaliser l’équité et l’égalité des chances dans ce domaine.



Outre la catégorie des membres nommés pour leur qualité, qui est constituée des membres du gouvernement concernés par ce secteur, des représentants de certaines instances et institutions nationales, la composition du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique comprend aussi deux membres de chacune des deux Chambres du Parlement, ainsi que des représentants des syndicats de l’enseignement et d’autres membres nommés par le chef du gouvernement conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi régissant ce Conseil".