S.M le Roi baptise le TGV marocain du nom d'“AL BORAQ”

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu la bienveillance d'accorder au projet de la Ligne à Grande Vitesse reliant Tanger à Casablanca le nom hautement symbolique d’"AL BORAQ", indique jeudi l'Office national des chemins de fer (ONCF).

AL BORAQ, nom de la fantastique monture ailée, évoque la rapidité et le voyage. Facilement mémorisable, il traduit le sens et les valeurs culturellement fortes portés par un projet ambitieux et colossal qui fait aujourd’hui la fierté nationale, souligne l'ONCF dans un communiqué.

"Le train AL BORAQ, porteur de modernité, de progrès et d’innovation, est à l’image de notre pays, tourné résolument vers la construction d’un avenir meilleur", ajoute la même source, notant que c'est dans ce sens et dans une démarche inclusive, que l'ONCF lance un concours pour la conception du logo du Train à Grande Vitesse "AL BORAQ", ouvert à toute personne créative pouvant et désirant apporter son empreinte à un projet fait par et pour les Marocains.

L'ONCF relève que les personnes intéressées trouveront, à partir du 16 juillet 2018, toutes les informations nécessaires sur les modalités de participation et le règlement du concours via le site institutionnel, www.oncf.ma, le site dédié au concours (www.alboraq.co.ma) et les pages officielles de l'ONCF sur les réseaux sociaux.

La date limite de dépôt des propositions du logo "Al Boraq" est fixée au 31 juillet 2018, souligne l'Office, qui précise que l'exploitation effective du projet de la Ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca est prévue avant fin 2018, après la mise en service technique le 19 juin 2018 et à l'issue de la phase de pré-exploitation.