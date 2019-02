S.M Felipe VI reçoit Habib El Malki

S.M le Roi Don Felipe VI d'Espagne a reçu jeudi à Rabat le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, Habib El Malki a affirmé que l'entrevue a permis de mettre en valeur l'excellence des relations bilatérales et que la visite au Maroc du Souverain espagnol constitue un nouveau jalon sur la voie de la consécration de la coopération maroco-espagnole dans les divers domaines.

L'accent a été également mis sur les relations distinguées entre les institutions législatives des deux pays, a-t-il souligné, relevant qu'un Forum parlementaire maroco-espagnol se tient chaque deux ans pour examiner les questions d'intérêt commun. Les deux parties ont en outre mis en avant «le rôle positif» joué par l'Espagne notamment pour l'adoption de l'accord agricole et de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. «Cette orientation politique démontre encore une fois l'excellence des relations entre les deux Royaumes», a-t-il fait valoir.