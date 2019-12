S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa préside le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, lundi à Rabat, le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l'ambassade d'Australie et la Fondation diplomatique. Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement, qui rassemble les généreux mécènes autour du corps diplomatique étranger accrédité auprès de S.M le Roi, est devenu une tradition annuelle organisée à l'initiative de la Fondation diplomatique et des ambassades étrangères à Rabat, en faveur des populations démunies, avec la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes. Le gala diplomatique de bienfaisance vise une collecte de fonds pour contribuer à l’effort de l’action sociale au Maroc à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de santé, d’éducation et de formation des jeunes filles. Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur d'Australie au Maroc, Berenice Owen-Jones, a exprimé sa «haute estime» et sa «sincère gratitude» à S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa pour son engagement personnel en faveur de la cause de la bienfaisance, soulignant que la participation de l'Australie à ce gala est «non seulement un immense honneur», mais aussi «un symbole fort des liens croissants entre les deux pays». Berenice Owen-Jones a également affirmé que l'ouverture, en 2017, de l'ambassade d'Australie au Maroc,«première en Afrique francophone», a contribué à surmonter «la tyrannie de la distance», créée parles 20.000 km qui séparent l'Australie du Maroc, notant, dans ce sens, que malgré cette distance, «nous partageons les mêmes valeurs», que sont«la solidarité, le partage et l'entraide au service des plus démunis». De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a fait part de «sa reconnaissance» et de «sa gratitude» envers S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa. Revenant sur les «efforts reconnus et les initiatives salutaires» de Son Altesse Royale, il a fait savoir que les fonds collectés lors de cette soirée diplomatique iront à l'Association AlIhssane, dont S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa est présidente d'honneur, garantissant sa continuité et lui permettant ainsi de perpétuer sa mission humanitaire. A cette occasion, l’Ecu de la fondation diplomatique a été remis à S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa. A son arrivée, S.A.R la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalité et de la Famille, Jamila El Moussali, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli, l'ambassadeur d'Australie au Maroc, Berenice Owen-Jones, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, Abdessamad Sekkal, le président du Conseil communal de Rabat, Mohamed Sadiki, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Saâd Benmbarek, le président de la fondation diplomatique, Abdelati Habek, ainsi que les membres du comité organisateur. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec les artistes et le comité organisateur. Ce dîner de gala a été agrémenté par un programme artistique exclusif et des spectacles interprétés parle jeune chanteur Hamza Labied (chanson arabe), la soprano australienne Ayse Shanal (airs célèbres d'Opéra), la chanteuse Fatima Zahra Laaroussi et sa troupe musicale (airs de chansons marocaines), la soliste Eleanor Hill du Queensland Symphony Orchestra (airs populaires de violon) et le chanteur marocain Mohamed Adli (chanson populaire arabe).