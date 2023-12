Rwanda: une délégation ministérielle rwandaise visite une usine d'engrais d'OCP Africa

Une délégation ministérielle rwandaise a effectué, mercredi, une visite à l'usine d'engrais d'OCP Africa, réalisée à Bugesera (est) en partenariat avec le gouvernement rwandais.



La visite de cette délégation présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jean Chrysostome Ngabitsinze, et qui comprenait également le ministre de l'Agriculture, Ildephonse Musafiri, intervient après le démarrage de la production, par cette unité, d'engrais de haute qualité depuis août dernier.



Cette visite confirme ainsi l'engagement collectif d'OCP Africa et de la Société rwandaise des engrais à faire progresser la sécurité alimentaire et à promouvoir le développement agricole au Rwanda et dans la région d’Afrique de l’est, rapporte la MAP.



Erigée sur une superficie de 8 hectares, cette structure comprend une unité moderne de mélange d'engrais d'une capacité de 120 tonnes par heure, une unité de stockage de 25.000 tonnes, un laboratoire équipé des dernières technologies pour garantir le contrôle de qualité des produits, l'analyse, la catégorisation et la définition des propriétés du sol, ainsi qu'une ferme pilote pour les essais agricoles et la formation des agriculteurs.



D'une capacité de production annuelle s'élevant à près de 100.000 tonnes, cette usine vise à augmenter de 40% la productivité agricole au Rwanda, et ce, grâce à des formules conçues spécialement pour améliorer le sol et l'équilibre des éléments nutritionnels.



S'exprimant à cette occasion, le directeur général d’OCP Africa, Mohamed Anouar Jamali, a souligné que le Rwanda constitue un pôle stratégique pour le Groupe OCP, faisant savoir que cette structure vise également à créer un fort impact sur la chaîne de valeur agricole au Rwanda et en Afrique de l'Est.



L'unité de mélange des engrais de Bugesera, en plus d'être une structure industrielle, se positionne également en tant que centre d'excellence et de prestation de services au profit des partenaires de la Société rwandaise des engrais, avec pour objectif d'améliorer et développer le rendement du sol, afin de réaliser la sécurité alimentaire, a ajouté M. Jamali, expliquant qu'il s'agit également d'un espace de partage d'expériences, d'expertises et de connaissances entre OCP Africa, la Société rwandaise des engrais et les acteurs du secteur de l'agriculture au Rwanda.



De son côté, le ministre rwandais de l'Agriculture a indiqué que cette usine contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays, en garantissant environ 20 différents types d'engrais, conçus spécialement pour améliorer la fertilité du sol et augmenter la productivité agricole.



La capacité de production de cette unité dépasse la demande annuelle actuelle au Rwanda, estimée à 85.000 tonnes, ce qui ouvre la voie à l'exportation de l'excédent de sa production aux marchés d'Afrique de l'Est et, ainsi, renforcer la sécurité alimentaire dans la région.