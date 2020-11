Rupert Grint débarque sur Instagram et affole les compteurs

Rupert Grint vient de faire une entrée fracassante sur Instagram. L’interprète de Ron Weasly dans la célèbre saga Harry Potter a ouvert son compte, mardi 10 novembre, sur l’incontournable réseau social. Et pour fêter cette arrivée, le comédien, devenu papa en mai dernier, a décidé de poster une adorable photo de sa fille. Rupert Grint et sa compagne Georgia Groome avaient confirmé la bonne nouvelle, il y a quelques mois, dans un communiqué transmis au magazine People : “Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis de confirmer la naissance de leur petite fille. Nous vous demandons de respecter leur intimité durant cette période très spéciale.” Depuis, le couple s’était montré très discret et n’avait donné aucune autre information concernant leur bébé. Le prénom même de la petite fille était resté secret. L’acteur de 32 ans a donc pris de court ses fans en dévoilant une photo de sa fille qu’il tient délicatement dans ses bras. Il a également profité de cette première publication pour révéler le prénom de son bébé. “Hey Instagram... seulement 10 ans de retard, mais me voici. Grint est sur (Insta)Gram ! Je suis là pour vous présenter Wednesday G. Grint. Prenez soin de vous,” a-t-il écrit en légende de cet adorable cliché. Une arrivée et une photo qui ont mis la toile en effervescence, puisqu’après seulement quatre heures d’existence, le compte de Rupert Grint a déjà franchi la barre du million d’abonnés. Reste à savoir s’il rejoindra ses comparses de la sage Harry Potter dont il est resté très proche. Ainsi Tom Felton (Drago Malefoy) compte 8,6 millions de fans, Matthew Lewis (Neville Londubat) totalise 2,4 millions de fidèles. Mais ils restent loin derrière Emma Watson (Hermione Granger) qui compte plus de 58,6 millions d’abonnés.