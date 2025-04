Royaume-Uni: Des représentants de la communauté juive condamnent la guerre à Gaza

Une trentaine de représentants de la communauté juive au Royaume-Uni ont condamné la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahu, accusé d'agir à l'opposé des "valeurs juives" avec la guerre à Gaza, à propos de laquelle ils ne veulent plus rester "silencieux".



"La tentation de détourner le regard est forte, car ce qui se passe est insupportable, mais nos valeurs juives nous obligent à nous lever et à parler", écrivent dans une lettre ouverte 36 membres du Conseil des représentants des juifs britanniques, le plus grand organisme représentant cette communauté au Royaume-Uni.



C'est la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas que des membres de cette instance critiquent publiquement le gouvernement israélien.

Un porte-parole de l'organisation avait indiqué plus tôt qu'environ 10% des membres avaient signé la lettre ouverte, publiée mercredi dans le Financial Times.



"L'âme d'Israël est en train d'être déchirée", ont-ils écrit, affirmant que la politique et les actions du gouvernement Netanyahu "vont à l'encontre de nos valeurs juives".

"Nous nous opposons à la guerre", disent-ils. "Nous pleurons la perte de vies palestiniennes".



Ils condamnent la reprise de l'offensive israélienne à Gaza le 18 mars après deux mois de trêve. "Nous savons dans nos coeurs que nous ne pouvons pas (...) rester silencieux face aux nouvelles" victimes. Et depuis le retour des bombardements, "aucun otage" israélien n'a été libéré, déplorent-ils.



Le gouvernement israélien, qu'ils qualifient d'"extrémiste", est aussi accusé d'"encourager ouvertement la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie".

Le porte-parole du Conseil avait indiqué que d'autres membres "pourraient potentiellement" s'associer à cette prise de position.