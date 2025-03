Royal Air Maroc multiplie les éductours pour dynamiser l'axe Casablanca-Sao Paulo

Dans le tumulte incessant de l’aéroport de Sao Paulo, où les arrivées et départs se succèdent, un avion de Royal Air Maroc en provenance de Casablanca se pose avec majesté, faisant écho à la promesse d’une relance ambitieuse de la connectivité entre le Maroc, le Brésil et au-delà.



Trois mois après la reprise de cette ligne directe, un succès commercial se traduisant par un taux de remplissage supérieur à 80%, la compagnie nationale lance une nouvelle offensive dans sa stratégie de développement. Objectif : stimuler les flux touristiques en multipliant les éductours destinés aux professionnels du voyage.



Royal Air Maroc mise sur ces voyages de familiarisation pour séduire les voyagistes, dans le cadre d’une promotion croisée : encourager les professionnels européens à mieux vendre le Brésil et inciter les acteurs de la plus grande économie d'Amérique latine à promouvoir la destination Maroc.



Pour ce faire, elle s’appuie sur son partenariat avec Embratur, l’agence brésilienne de promotion touristique, conclu fin janvier dans le cadre du Programme d'accélération du tourisme international visant à accroître l’offre aérienne vers ce pays-continent.



«La reprise de cette liaison est stratégique pour renforcer la connectivité du Brésil avec l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, favorisant de nouvelles opportunités d’affaires et stimulant davantage le tourisme international», affirme Marcelo Freixo, président d'Embratur, à la MAP.



Il soutient «que le Brésil, riche de sa biodiversité, de sa nature, de sa culture et de son hospitalité, est prêt à accueillir un afflux croissant de visiteurs internationaux». À cet égard, «le marché marocain présente un fort potentiel de croissance», lance-t-il. Et il y a de quoi : Sao Paulo, principal point d’entrée, donne accès à un éventail de destinations : de l’emblématique Rio de Janeiro aux plages paradisiaques du Nordeste, en passant par l’archipel de Fernando de Noronha, les Lençois Maranhenses, Salvador et la culture afro-brésilienne, le Pantanal, terre de safaris, et enfin, l’Amazonie, plus grand biome de la planète.



Dans une première phase, le transporteur national invite ses partenaires de trois marchés émetteurs clés – Espagne, Portugal et France – à découvrir le potentiel touristique du géant sud-américain via ses liaisons aériennes.



Le premier éductoura démarré ce lundi et se prolongera tout au long de la semaine, au bénéfice de neuf consolidateurs et agences de voyages espagnols. Le programme comprend un atelier sur les produits touristiques brésiliens. Ils auront l’occasion de se familiariser avec l’infrastructure en pleine expansion de l’aéroport international de Guarulhos et de mieux appréhender l’activité locale de la RAM.



Outre des visites au cœur de Sao Paulo, l'itinéraire inclut une excursion à la plage de Maresias à Sao Sebastiao, perle du littoral paulista, ainsi qu’un tour dans la réserve indigène Guarani de Rio Silveira, favorisant le réseautage et la création de circuits touristiques innovants.



Ce même programme sera décliné la semaine suivante pour le marché portugais, avant un voyage de presse prévu fin avril, à destination de journalistes français spécialisés dans le tourisme.



Un des atouts de cette offensive réside dans l’optimisation des correspondances entre Madrid, Lisbonne et Paris d’un côté, et Sao Paulo de l’autre, via le hub de Casablanca. «Avec une escale d’une à deux heures, le trajet se fera en une seule journée», souligne Othman Baba, représentant régional de la RAM au Brésil.



En parallèle, Royal Air Maroc accueillera, du 1er au 7 avril, un éductour inversé à destination du Maroc, dédié cette fois aux voyagistes brésiliens. À travers un circuit englobant quatre villes impériales -Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech-, ils pourront explorer la richesse culturelle et patrimoniale du Royaume.



«Il s’agit du premier éductour sur un marché brésilien à fort potentiel. Il permettra à nos partenaires, qui commercialisent déjà nos produits depuis la relance de la ligne le 8 décembre, de découvrir le Maroc de près, d’apprécier son offre hôtelière et d’expérimenter le voyage à bord de nos appareils », précise M. Baba.

Une prochaine édition est d’ores et déjà envisagée à Dakhla, destination prisée pour son alliance singulière entre désert et tourisme balnéaire.



Afin d’accompagner cette dynamique, Royal Air Maroc a déployé sur la ligne Casablanca-Sao Paulo son tout dernier fleuron, le Boeing 787-900 Dreamliner. «Doté de cabines modernisées avec 16 sièges en classe Business et 304 en économique, d’une connexion Wi-Fi à bord et d’un système de divertissement optimisé, cet appareil offre un confort de voyage optimal aux passagers », souligne M. Baba.



D’ici fin 2025, la compagnie marocaine prévoit d’augmenter progressivement la fréquence des vols, actuellement assurés trois fois par semaine, pour atteindre cinq à six dessertes hebdomadaires. Dans le même élan, elle envisage d’ouvrir une liaison vers Rio de Janeiro, en phase avec son plan stratégique 2023-2037.

« Notre objectif est de rétablir, à moyen terme, le programme pré-Covid », conclut Othman Baba.



Cette offensive s’inscrit dans la stratégie des deux pays visant à accroître la part des touristes internationaux. L’attrait des Brésiliens pour le Maroc ne cesse de croître : 40.277 touristes ont visité le Royaume en 2024, en hausse de 7%.



À l’inverse, plus de 4.800 Marocains ont visité le Brésil l'année dernière et la tendance s’accélère en 2025, avec une hausse de 42,9% en janvier (1.200 touristes) et de 37% en février (plus de 600 touristes), sur un an.



Alors que le Brésil vise 8,1 millions de visiteurs étrangers d’ici 2027, le Maroc a déjà dépassé, avec deux ans d’avance, le cap ambitieux qu’il s’était fixé pour 2026. En 2024, il a accueilli 17,4 millions de touristes, plus de la moitié étant des touristes étrangers.



Par Wahiba RABHI (MAP)