Ronaldinho accusé d’être rentré au Paraguay avec un faux passeport !

Quelque chose nous dit que pour une fois, Ronaldinho n’affichait pas son large sourire. Selon les autorités paraguayennes, une enquête a été ouverte contre l’ancienne légende du PSG et du FC Barcelone pour utilisation de faux passeport. La fausse pièce d’identité a été saisie dans sa chambre d’hôtel à Asuncion.

La police reproche au Ballon d’or 2005 et à son frère Roberto Assis d’être rentrés de manière illégale au Paraguay où ils se trouvent actuellement pour faire la promotion du livre de “Roni”.

Selon les médias locaux, l’ex-footballeur brésilien de 39 ans et son frère -qui ont pour consigne de ne pas quitter leur hôtel- clament leur innocence et devront apporter des explications au sujet de ces documents falsifiés au siège du parquet.

La décision d’arrêter ou non l’ancien international de la Seleçao et son frère ne sera prise qu’après leur témoignage, a expliqué Euclides Acevedo, le ministre de l’Intérieur paraguayen, à ESPN Brazil, précisant au passage que les deux hommes “coopèrent et se déclarent innoncents”. D’après le dirigeant politique, Ronaldinho et Roberto Assis disent “avoir été trompé par l’homme d’affaires Wilmondes Sousa Lira”.

Fin 2018, Ronaldinho s’était vu retirer son passeport et saisir ses comptes bancaires par la justice brésilienne après avoir été condamné à une amende de 2,25 millions d’euros (qu’il n’a pas payée) pour avoir construit sans autorisation une jetée au bord du lac Guaiba, situé dans une aire protégée non loin d’une de ses propriétés à Porto Alegre.

Face à cette insolvabilité, la justice avait par ailleurs décidé de bloquer 57 de ses propriétés. Et pour ne rien arranger, le quotidien local Folha de Sao Paulo apprenait également que la préfecture de Porto Alegre réclamait aussi au joueur 2,3 millions d’euros de taxes impayées. Une après-carrière bien compliquée...