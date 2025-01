Rod Stewart. Le rockeur à la voix éraillée toujours en pleine forme à 80 ans

Rod Stewart a annoncé son intention d'arrêter les "grandes tournées mondiales" fin 2025, après ses concerts en Europe et en Amérique du Nord. "Mais je n'ai aucune envie de prendre ma retraite", a assuré la star sur Instagram

J'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Je suis en forme, j'ai une chevelure bien fournie et je peux courir 100 mètres en 18 secondes"

Le chanteur britannique Rod Stewart, qui a conquis le monde avec ses tubes "Sailing" ou "Da ya think I'm sexy", fête vendredi ses 80 ans et continue de faire vibrer ses fans avec sa voix éraillée et ses cheveux blonds en pétard.L'artiste, au sommet de sa gloire dans les années 1970 et 1980, jouera fin juin au Festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dont il était déjà la tête d'affiche en 2002.Avant cela, il se produira à Las Vegas au Caesars Palace.En novembre, Rod Stewart a annoncé son intention d'arrêter les "grandes tournées mondiales" fin 2025, après ses concerts en Europe et en Amérique du Nord. "Mais je n'ai aucune envie de prendre ma retraite", a assuré la star sur Instagram."J'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Je suis en forme, j'ai une chevelure bien fournie et je peux courir 100 mètres en 18 secondes", a ajouté le chanteur, qui est l'un des artistes ayant vendu le plus de disques dans le monde (250 millions de disques et singles).Il a encore sorti l'an dernier un album, "Swing Fever" avec le pianiste Jools Holland.Rod Stewart, qui connaît la gloire depuis plus d'un demi-siècle, a toujours cru en sa bonne étoile.Lorsqu'il naît le 10 janvier 1945 dans le nord de Londres, il est accueilli par une explosion, celle d'un missile V2 allemand."J'ai toujours pensé que j'étais très chanceux parce que cette bombe est tombée juste à côté de chez moi", a-t-il raconté.Il a eu une "enfance fantastiquement heureuse", dans une famille modeste, fan de foot. Rod Stewart a d'ailleurs pensé un temps faire carrière dans ce sport."La vie de musicien est beaucoup plus facile et je peux me saouler et faire de la musique, mais je ne peux pas faire ça et jouer au football", a-t-il commenté.Son amour pour la musique remonte à 1959, quand son père lui offre une guitare.A 15 ans, il intègre un groupe de skiffle, musique très populaire au Royaume-Uni. Et à 16, il entend le son qui change sa vie."Je me déplaçais partout avec un transistor collé à l'oreille. Un jour, j'ai entendu Sam Cooke chanter +Chain Gang+, et je suis devenu accro". Il venait de découvrir la musique soul.Rod Stewart vit ses premières expériences musicales avec un chanteur folk, Wizz Jones. Ils font un tour d'Europe, dorment sous les ponts parisiens et chantent pour quelques pièces, jusqu'à leur expulsion d'Espagne pour vagabondage.Sa carrière décolle en 1967, quand il rejoint le groupe fondé par Jeff Beck. En 1969, Rod rejoint Faces, dont le guitariste est Ronnie Wood, futur Rolling Stones.A cette époque, il a déjà adopté sa crinière hérissée caractéristique.Dans les Seventies, il façonne sa carrière solo en parallèle de Faces, qui disparaît en 1975.Stewart sort "Every picture tells a story" (1971) avec "Maggie May", son premier single à arriver en tête des hit parades. Le quatrième album, "Never a dull moment" (1972), poursuit sur sa lancée.Les tubes s'enchaînent avec une reprise de "Sailing", ou encore "Tonight I'm yours", "Baby Jane", "Some guys have all the luck".Il fait un carton avec "Da ya think I'm sexy" (1978).Puis vient le temps des reprises de classiques américains, qui donnent un nouveau souffle à sa carrière."Rod possède probablement la voix la plus singulière du rock. (...) Vous savez que c'est lui dès que sa voix retentit à la radio", vante Richard Houghton, qui a écrit un livre sur le groupe Faces.En 2016, la reine Elizabeth II lui décerne le titre de chevalier, lui permettant de devenir "Sir Rod".Il a fait la Une de la presse pour ses aventures amoureuses. Marié à trois reprises, il a eu huit enfants. Il a épousé la mannequin britannique Penny Lancaster en 2007.Ses passions en dehors de la musique: les maquettes de chemins de fer et les voitures de luxe.L'an dernier, il s'est plaint des nids-de-poule sur les routes anglaises qui l'empêchent de rouler avec ses Ferrari. Il était en photo dans les journaux, pelle à la main, en train de tenter d'en reboucher quelques-uns.