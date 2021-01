Robert Downey Jr. révèle l’impact inattendu d’Iron Man sur sa vie

Depuis 2008 et la sortie du premier Iron Man, Robert Downey Jr. a vécu ce qu’on pourrait appeler une seconde jeunesse. Loin de ses frasques d’antan, l’acteur est devenu “bankable” grâce au personnage de Tony Stark, auquel il a insufflé son brin de folie et son humour. Plutôt discret depuis la sortie d’Avengers : Endgame, Robert Downey Jr. avait livré une interview en 2019 à l’émission Off Camera, présentée par l’animateur Sam Jones et diffusée sur le Net. Il avait expliqué notamment un effet inattendu que le personnage d’Iron Man a eu sur lui, une confusion entre ce rôle emblématique et sa propre existence : “Au début, en créant et en m’associant avec Tony Stark et l’univers Marvel, puis en étant un bon businessman, ou en faisant preuve d’un peu de créativité et m’impliquant dans d’autres projets... il y a eu ce moment où, comme on dit, le maître commence à se comporter comme son animal de compagnie.” Pour ne pas tomber dans la schizophrénie, Robert Downey Jr. a du prendre de la distance avec son personnage, histoire aussi de ne pas rester bloqué pour toujours dans ce rôle : “Je ne suis pas mon travail. Je ne suis pas ce que j’ai créé avec ce studio. Je ne suis pas cette étape dans ma carrière, que j’ai passé à jouer ce personnage. Et c’est dommage quelque part, parce que l’enfant qui est en nous a tendance à dire “Non, la colonie de vacances ne finira jamais et on se tiendra tous par la main pour chanter ensemble autour du feu...” Mais si l’acteur a remisé le costume de l’homme de fer au placard, il ne disparaît pas pour autant de nos écrans. En janvier 2020, il a incarné le nouveau Dr. Dolittle, dans The Voyage of Doctor Dolittle, réalisé par Stephen Gaghan (scénariste du Traffic de Steven Soderbergh). Robert Downey Jr. retrouvera bientôt un autre de ses rôles iconiques, Sherlock Holmes, pour le troisième film de la saga, dans lequel il fera de nouveau équipe avec Jude Law en Docteur Watson.