Robert De Niro célébré à Marrakech

La 17ème édition du Festival international du film de Marrakech a rendu un vibrant hommage à la légende du cinéma mondial, l'acteur américain Robert De Niro, en lui décernant l'Etoile d'or du Festival. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part des figures emblématiques du cinéma mondial, arabe et national, le compagnon de route de Robert De Niro, Martin Scorsese, a exprimé sa joie de remettre cette distinction à Robert, l'ami très cher et la légende. Accueilli par une standing ovation, Robert De Niro a salué avec une grande émotion le public, exprimant sa grande joie pour "l'accueil chaleureux et la grande hospitalité" du peuple marocain. Il a aussi exprimé ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI et à SAR le Prince Moulay Rachid, d'avoir établi des ponts de rapprochement culturel entre les pays, soulignant que le Festival international du film de Marrakech constitue une des messes cinématographiques les plus importantes pour les communautés.