Rkia Derham reçue en audience par le Premier ministre indien

En marge de sa participation au Sommet "Vibrant Gujarat 2019", Rkia Derham, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, a été reçue, récemment, en audience par le Premier ministre indien, Narendra Modi, en présence de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Inde.

Lors de cet entretien, le Premier ministre indien a chargé Mme. Derham de transmettre ses voeux de santé à Sa Majesté le Roi et de prospérité au peuple marocain, tout en rappelant le rôle majeur qu'a joué Sa Majesté le Roi pour la réussite du 3ème Sommet du Forum Inde-Afrique, et de sa rencontre historique avec Sa Majesté.

S'agissant du volet bilatéral, Narinda Modi s'est felicité de la qualité de la délégation multisectorielle conduite par Mme. la secrétaire d'Etat.

Il s'est réjoui de l'evolution positive que connaissent les relations bilatérales et du nombre important des délégations de haut niveau qui ont visité l'Inde ces dernières années, soulignant qu'il existe une volonté réelle de développer ses relations dans des secteurs porteurs et importants tels que les technologies de l'information.

Pour sa part, la secrétaire d'Etat s'est réjouie de la participation du Maroc au Sommet de Gujarat, et a remercié le Premier ministre et le gouvernement de l'Etat de Gujarat pour les facilités accordées à la délegation marocaine.

Elle a souligné l'importance que donne le Maroc au développement de ses relations multiformes avec l'Inde, non seulement au niveau bilatéral mais aussi dans le cadre des formats tripartites et des initiatives conjointes pour le développement de l'Afrique.

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, qu'avant la tenue de cette rencontre, le Premier ministre indien a procédé à l'innauguration du pavillon africain, où le Maroc dispose du plus grand stand mis à la disposition des visiteurs et des hommes d'affaires participants.