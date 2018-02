Rkia Derham au Koweït

La session extraordinaire de la Foire commerciale des pays membres de l'OCI se tient du 6 au 10 février au Koweït, parallèlement à la Foire internationale du Koweït, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette session par la secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, et ce, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat économique entre le Royaume et les pays membres de l'OCI.

Selon un communiqué du secrétariat d’Etat chargé du Commerce extérieur, cette session s'inscrit dans le cadre des recommandations du 32ème Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique (COMCEC) organisé en novembre 2016.

Cette foire s'inscrit également dans le cadre des actions visant à hisser le niveau des échanges commerciaux entre les pays membres et renforcer la participation du secteur privé dans la promotion de la coopération dans l'espace islamique, conformément au plan d'action décennal de l'OCI (2016-2025), souligne le communiqué.

Organisée sous le thème "Les partenariats entre les petite et moyenne entreprises, un levier d'intégration et de coopération commerciale et économique", cette manifestation, qui connaît la participation de plus 25 pays islamiques, se veut un lieu de rencontre pour les hommes d'affaires, les organismes de développement du commerce et d'investissement ainsi que les associations professionnelles du monde islamique.

Cette foire offre également l'occasion pour tenir une série de rencontres bilatérales avec les chefs des délégations des pays participants, les représentants de l'OCI ainsi que les acteurs œuvrant dans les domaines économiques et commerciaux pour discuter des moyens de renforcer les relations exceptionnelles liant le Royaume à ces pays, conclut-on de même source.